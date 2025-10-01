Domodossola, incontro tra comune e Tigros dopo l’incidente mortale: "Serve più sicurezza" VIDEO

L'amministrazione di Domodossola incontrerà, probabilmente in settimana, la proprietà Tigros: al centro della discussione ci sarà la questione del percorso dei mezzi per l'approvvigionamento delle merci.

Dopo l'incidente mortale verificatosi nel parcheggio antistante il supermercato di Domodossola, il gruppo del Pd ha presentato in consiglio comunale un’interpellanza sulla viabilità e la sicurezza del parcheggio. In particolare, il gruppo ha interpellato l'amministrazione per sapere come intende intervenire per ripristinare una corretta circolazione dei mezzi sempre più grandi, che giornalmente provvedono ai rifornimenti del negozio. A corredo dell'interpellanza sono stati consegnati anche dei video, che il consigliere del Pd Ettore Ventrella ha avuto da parte di una cittadina, relativi alla situazione viaria nei presi del supermercato.

“Quei filmati sono eloquenti – ha detto l'assessore ai lavori pubblici Franco Falciola rispondendo all'interpellanza - quelle manovre non possono essere effettuate. Abbiamo chiesto una convocazione che avverrà questa settimana con la proprietà Tigros perché la questione dell'approvvigionamento delle merci va rivista e, quindi, per delineare un percorso in linea con la gestione del traffico nelle immediate vicinanze della struttura rispettoso del codice della strada”. Falciola ha spiegato che il parcheggio della Tigros è privato ad uso pubblico e la gestione della segnaletica è di loro competenza. “Mi hanno comunicato – ha detto Falciola - che la prossima settimana verrà rifatta la segnaletica in tutto il parcheggio”. Ventrella, nell'esposizione dell'interpellanza, ha anche suggerito ad esempio di far arrivare i tir delle merci allo stadio Curotti e poi portare le merci al supermercato con camioncini.