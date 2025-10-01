Treni, una nuova interruzione sulla tratta Domodossola-Milano

Nel primo fine settimana di ottobre nuovi disagi per i passeggeri della linea ferroviaria Domodossola-Milano: dopo un’interruzione durata quasi tutta l’estate, dal 3 al 5 ottobre è in programma un nuovo stop alla circolazione dei treni tra le stazioni di Domodossola e Arona a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale.

In particolare, Trenord ha annunciato le seguenti modifiche:

Venerdì 3 ottobre i treni circoleranno tra Milano Porta Garibaldi/Milano Centrale e Arona; tra Arona e Domodossola è previsto un servizio di bus sostitutivo. Fanno eccezione i treni “R” 10244,10246,10245 che saranno sostituiti con bus tra Gallarate ed Arona.

Sabato 4 ottobre i treni circoleranno tra Milano Porta Garibaldi/Milano Centrale e Arona; previsto un servizio di bus sostitutivi nella tratta interrotta fino alle 16.30. Dalle 16.30 e fino al termine del servizio, i treni circoleranno tra Milano Porta Garibaldi/Milano Centrale e Gallarate; previsto un servizio di bus sostitutivi nella tratta interrotta.

Domenica 5 ottobre i treni circoleranno tra Milano Porta Garibaldi/Milano Centrale e Gallarate; previsto un servizio di bus sostitutivi nella tratta interrotta fino al termine del servizio. Fanno eccezione: il treno “R” 10200 che sarà sostituito con bus intera tratta; i treni “RE” 2414 e 2415 che saranno sostituiti con bus nella tratta Busto Arsizio – Domodossola.