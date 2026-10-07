Hong Kong mantiene il primato di economia più libera al mondo

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Hong Kong è stata nuovamente classificata come l'economia più libera al mondo, secondo il Rapporto annuale 2026 sulla libertà economica nel mondo, pubblicato ieri dal Fraser Institute.Tra le cinque aree di valutazione, Hong Kong ha mantenuto il primo posto nella categoria "libertà di commercio internazionale" e si è classificata seconda nella categoria "regolamentazione".Secondo un portavoce del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR), il rapporto ha ribadito i punti di forza di Hong Kong come economia di libero mercato, insieme al suo contesto imprenditoriale aperto, efficiente ed equo.In un contesto caratterizzato da crescenti incertezze economiche globali e dall'aumento del protezionismo commerciale, Hong Kong resta fermamente impegnata a mantenere il proprio status di porto franco, la politica di dazi zero e un regime fiscale semplice e con aliquote basse, offrendo un ambiente imprenditoriale e di investimento sicuro, stabile, equo, prevedibile e internazionalizzato per investitori e imprenditori di tutto il mondo.Il portavoce ha affermato che, poichè la Cina rimane impegnata in un'apertura reciproca di alto livello e continua a compiere progressi significativi nell'innovazione tecnologica, rappresenta un'importante forza stabilizzatrice e un motore trainante per la crescita economica globale. Nell'ambito del principio "un Paese, due sistemi", Hong Kong gode del forte sostegno della madrepatria e mantiene stretti legami con il mondo.Guardando al futuro, con il fermo sostegno del Paese, il governo della HKSAR continuerà a collaborare con tutti i settori della comunità per rafforzare ulteriormente il ruolo di Hong Kong come "quattro centri e un hub" e accelerare lo sviluppo della Metropoli settentrionale, così da imprimere maggiore slancio alla crescita sociale ed economica, aprire prospettive di sviluppo più ampie per le imprese locali e per i cittadini e offrire maggiori opportunità alle imprese, agli investitori e ai talenti di tutto il mondo, ha aggiunto il portavoce.(ITALPRESS).- Foto Xinhua -