Piano Ue per alloggi a prezzi accessibili: soddisfazione di Cna Costruzioni

“Accogliamo con favore l’annuncio della commissione europea sul piano per gli alloggi a prezzi accessibili: è un segnale importante per dare il via a una nuova stagione di investimenti nel patrimonio abitativo e per affrontare una delle principali emergenze sociali del nostro tempo”. Lo dichiara Riccardo Roccati, presidente di Cna Costruzioni, commentando le parole del commissario Ue all’energia Dan Jorgensen, che ha annunciato misure mirate per finanziare l’housing sociale, sbloccare nuovi modelli di finanziamento e sostenere le città e le regioni più in difficoltà.

“Per l’Italia – continua Roccati – questo rappresenta un’occasione da non perdere: servono risorse europee e nazionali ma anche strumenti innovativi, come partenariati pubblico-privati e finanziamenti dedicati, per sostenere un piano straordinario di edilizia sociale e di rigenerazione urbana. Cna Costruzioni è pronta a fare la sua parte, portando la voce delle migliaia di piccole e medie imprese che possono contribuire a questo sforzo con competenza, capillarità e qualità artigiana.” Cna Costruzioni sottolinea inoltre l’importanza di una pianificazione condivisa con le regioni e i comuni, in grado di accelerare i processi autorizzativi e di garantire che gli interventi rispondano ai bisogni reali dei territori. “Il diritto ad una casa dignitosa e sostenibile – conclude Roccati – deve diventare una priorità. Trasformare questo principio in realtà richiede investimenti, ma anche regole semplici e certe, per mettere le imprese nelle condizioni di lavorare e i cittadini di accedere ad alloggi a prezzi sostenibili.”