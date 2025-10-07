Treno Juventus Domo e riscatto Piedimulera

Treno Juventus Domo, riscatto Piedimulera.

La 5a giornata di Promozione conferma il momento sì della squadra ossolana guidata da Michael Nino. Sulla sua strada il Cevesama, ma il ’’Curotti’’ resta terra tabù per le avversarie della Juventus Domo. La doppietta di Cerutti e il gol di Ghezza piegano i biellesi (3-0): i granata restano saldi in vetta: cinque partite 15 punti.

Risveglio per il Piedimulera che passa a Banchette (3-2), terreno difficile assai! Vadalà, Naggi ed Elca firmano il primo, importante successo dei gialloblu. Bela prova per la truppa di Poma che si schioda al fondo della classifica dop quattro turni negativi.

Ancora uno stop per il Gravellona e l’Ornavassese. I tocensi cadono a Casale (2-0), terra ostile per molti. I neri invece perdono in casa (2-1) della Dufour Varallo che quest’anno appare compagine ostica. I ragazzi di Fusè tengono il campo ma cedono a soli 6 minuti dalla fine.

Chi sta riprendendosi bene è l’Arona di Salvigni. In casa arriva il terzo successo di fila e ne paga le spese l’Orizzonti Canavese Alicese. In gol Capacchione e Giordani.

Nulla da fare per la Union Novara che prede (2-0) anche a Gattinara.

