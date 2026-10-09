Plastipak apre le porte dello stabilimento di Verbania: un viaggio tra innovazione, tecnologia e riciclo

Entrare nel cuore di uno stabilimento produttivo, osservare da vicino tecnologie e processi industriali e scoprire come innovazione e sostenibilità possano convivere nella produzione quotidiana. È l'opportunità offerta da Plastipak Italia Preforme, che sabato 17 ottobre aprirà le porte del proprio stabilimento di Verbania in occasione di Fabbriche Aperte Piemonte 2026, l'iniziativa promossa dalla Regione Piemonte per avvicinare i cittadini alle eccellenze industriali del territorio.

Plastipak è una realtà di riferimento internazionale nel settore delle soluzioni di packaging in plastica. La sua attività comprende diverse fasi della filiera produttiva, dalla realizzazione di resina PET vergine e riciclata alla produzione di preforme destinate a diventare contenitori utilizzati in numerosi settori, dall'alimentare alle bevande, fino ai prodotti per la cura della persona e della casa.

Lo stabilimento di Verbania rappresenta un importante centro tecnologico e produttivo, nel quale competenze specializzate, ricerca dell'efficienza e attenzione all'ambiente si incontrano per sviluppare soluzioni innovative.

Uno degli aspetti più interessanti della realtà verbanese è la presenza di un impianto dedicato al riciclo del PET post-consumo. Qui le bottiglie già utilizzate possono essere recuperate e trasformate in nuova resina di qualità, destinata alla realizzazione di ulteriori preforme e contenitori. Un processo che permette di valorizzare il materiale recuperato e contribuire concretamente allo sviluppo dell'economia circolare.

Durante la visita del 17 ottobre, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere le diverse fasi della lavorazione, scoprendo le tecnologie impiegate nella produzione delle resine, nella realizzazione delle preforme e nel riciclo del PET. Sarà un'occasione per comprendere come queste attività siano collegate all'interno di una filiera industriale integrata.

L'iniziativa consentirà anche di conoscere più da vicino una realtà produttiva del Verbano Cusio Ossola inserita in un contesto internazionale, capace di coniugare competenze industriali, innovazione tecnologica e attenzione all'utilizzo delle risorse.

La partecipazione di Plastipak a Fabbriche Aperte Piemonte rappresenta quindi non soltanto un'opportunità per visitare uno stabilimento normalmente non accessibile al pubblico, ma anche un momento di incontro tra industria e territorio, per raccontare il lavoro, le professionalità e le tecnologie che si trovano dietro prodotti di uso quotidiano.

Le visite si svolgeranno sabato 17 ottobre presso lo stabilimento Plastipak Italia Preforme di viale Giuseppe Azari 110, a Pallanza. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Durante la visita saranno forniti dispositivi per la protezione dell'udito. Non è disponibile un parcheggio interno, ma lo stabilimento è raggiungibile anche con i mezzi pubblici grazie alla fermata dell'autobus situata nelle vicinanze.

Per conoscere le modalità di partecipazione, verificare le condizioni di accesso e prenotare la visita è possibile consultare la pagina dedicata a Plastipak sul sito ufficiale di Fabbriche Aperte Piemonte.