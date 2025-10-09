Il cerchio della vita: un musical per i vent’anni di “Amici per un sogno”

Sarà una serata di pura energia e grandi emozioni quella di venerdì 11 ottobre, alle 21.00, al teatro La Fabbrica di Villadossola, dove la compagnia Amici per un sogno celebrerà il suo ventesimo anniversario portando in scena il musical “Il cerchio della vita”, liberamente ispirato al celebre film d’animazione Disney “Il Re Leone”, con le musiche indimenticabili firmate da Elton John e Tim Rice.

Lo spettacolo si annuncia come un viaggio nel ritmo e nei colori dell’Africa: scenografie suggestive, coreografie coinvolgenti e un cast imponente daranno vita alla storia di Simba e Nala in una versione completamente rinnovata. Sul palco si alterneranno 30 artisti tra attori, cantanti e ballerini, accompagnati da 25 coristi e musicisti. A completare l’organico, il team tecnico composto da scenografi, costumisti, sarte, attrezzisti e tecnici audio, luci e video, che contribuiranno a rendere lo spettacolo un’esperienza immersiva.

Pur essendo alla 27esima replica, questa nuova edizione porta con sé importanti novità: dialoghi arricchiti e testi delle canzoni tradotti in italiano, per avvicinare ancora di più il pubblico alla magia del racconto. “Il cerchio della vita” è una storia di crescita, coraggio e speranza, capace di emozionare spettatori di ogni età, confermando la compagnia “Amici per un sogno” tra le più apprezzate nel panorama amatoriale italiano.

Il gruppo, nel corso della sua attività, ha conquistato quattro premi nazionali: uno per la regia, due per i costumi e un riconoscimento come miglior musical al concorso di Portici (Napoli).

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Fabiola al numero 347 2637618.