Vco Defibrillatori presente alla fiera dell’emergenza Reas 2026 con il defibrillatore di ultima generazione

L’azienda VCO Defibrillatori, realtà ossolana con sede a Domodossola specializzata nella vendita e nella manutenzione avanzata di Defibrillatori Automatici Esterni (DAE), è tra i protagonisti di REAS 2026, il Salone Internazionale dell’Emergenza in programma dall’8 al 10 ottobre 2026 presso il Centro Fiera di Montichiari (BS).

In occasione della più importante fiera di settore sul territorio nazionale, VCO Defibrillatori presenta e commercializza la sua gamma di defibrillatori di ultima generazione: dispositivi tecnologici all'avanguardia progettati per garantire tempi di intervento rapidi, massima semplicità d’uso anche per personale non sanitario e sistemi di monitoraggio continuo per una sicurezza totale.

Forte di una consolidata esperienza nella protezione cardiaca di comunità, aziende, impianti sportivi ed enti pubblici, VCO Defibrillatori affianca alla vendita delle migliori apparecchiature sul mercato un servizio fondamentale di manutenzione programmata e assistenza capillare, elemento essenziale per garantire che ogni DAE sia sempre perfettamente operativo in caso di arresto cardiaco improvviso.

“Essere presenti a REAS 2026 rappresenta per noi un'importante occasione di confronto con i professionisti del soccorso e le realtà del territorio,” spiegano i responsabili di VCO Defibrillatori. “Portiamo a Montichiari soluzioni complete che vanno dalla consulenza per la scelta del dispositivo più adatto alla vendita diretta, fino alla gestione continuativa della manutenzione, che da sempre rappresenta il nostro punto di forza.”

I visitatori e gli operatori del settore potranno scoprire da vicino i nuovi modelli, richiedere consulenze commerciali personalizzate e conoscere i piani di manutenzione dedicati presso lo spazio espositivo di VCO Defibrillatori a REAS 2026 nelle giornate dell'8, 9 e 10 ottobre.

Contatti

Azienda: VCO Defibrillatori

Sede: Domodossola (VB)

Email: info@vcodefibrillatori.com

elefono: 0324 203248

Sito Web: www.vcodefibrillatori.com