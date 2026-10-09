Semplificazione, sei azioni prioritarie nel Piano attuativo 2026 della Regione

La Commissione Bilancio, presieduta da Roberto Ravello, ha espresso a maggioranza parere favorevole al Piano attuativo annuale per la semplificazione e l’innovazione 2026. L’assessore con delega alla Semplificazione Gianluca Vignale ne ha illustrato i contenuti: sei azioni prioritarie che danno attuazione alla legge regionale 14/2026 “Semplifica Piemonte”, con l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa, sostenere gli enti locali e promuovere l’innovazione organizzativa e digitale.

Le azioni riguardano la costituzione del Team regionale per la semplificazione, la formazione delle strutture regionali e degli enti locali, la creazione di un sistema comune per raccogliere i fabbisogni di semplificazione, il supporto ai Comuni per il riuso della piattaforma Auxil.IA, la valorizzazione degli strumenti del progetto “1000 Esperti” e l’avvio coordinato dell’applicativo per le autorizzazioni paesaggistiche.

Tra i traguardi previsti per il 2026: almeno quattro incontri formativi con 80 partecipanti e 20 enti rappresentati, il coinvolgimento di almeno cinque Comuni nella sperimentazione di Auxil.IA e il censimento completo degli strumenti realizzati nell’ambito di “1000 Esperti”, con almeno cinque strumenti prioritari e due validati o in fase di validazione.

Il Piano si basa su un modello di governance che coinvolge il Tavolo regionale per la semplificazione, l’Ecosistema regionale per la semplificazione e il Team regionale, partendo dall’ascolto di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni per individuare criticità e priorità e definire, attuare e monitorare gli interventi.

Sono intervenuti per delucidazioni i commissari Emanuela Verzella e Fabio Isnardi (Pd), Marina Bordese (Fdi) e Pasquale Coluccio (M5s).