Oltre 3100 i posti letto per gli universitari messi a disposizione da Edisu Piemonte

Per l’anno accademico 2026/2027 EDISU Piemonte ha messo a disposizione 3.167 posti letto, di cui 2.706 nell’area torinese e 461 nel resto del Piemonte, per un totale di 423 posti in più rispetto all’anno precedente anche grazie alle misure finanziate nell’ambito del PNRR, e il doppio rispetto all'anno accademico 2021/22 in cui l'offerta era di 1.637 posti.

EDISU Piemonte ha incontrato sin da subito gli studenti che chiedevano chiarimenti relativamente alle assegnazioni dei posti letto analizzando singolarmente le casistiche per individuare eventuali anomalie che sono risultate circoscritte a 96 casi sui 3167 assegnatari. La maggior parte dei casi è già stato risolto nella giornata di ieri attraverso nuova assegnazione.

“L’Ente è molto impegnato sul fronte della residenzialità sia attraverso l’ampliamento dell’offerta, sia attraverso il mantenimento che l’efficientamento delle strutture già esistenti. Cinque anni fa i posti a disposizione erano 1.637, oggi sono raddoppiati secondo un trend di crescita costante che ha permesso di aumentare l’offerta di posti letto in tutti i poli universitari del Piemonte. Nei prossimi anni realizzeremo, inoltre, cinque nuove residenze che metteranno a disposizione più di 800 ulteriori posti sul territorio regionale. L’ampliamento e la diversificazione dell’offerta abitativa hanno reso necessario l’aggiornamento dei criteri di assegnazione, con il solo obiettivo di favorire il maggiore equilibrio nella composizione delle comunità residenziali per favorirne l’integrazione. L’ascolto con le rappresentanze studentesche è un tratto distintivo del nostro Ente, garantito in sede istituzionale come il Cda e in ogni altra sede idonea ad affrontare e risolvere problemi", dichiara Roberta Piano, presidente di EDISU Piemonte.