Una cartolina speciale per la Giornata mondiale della posta

Poste Italiane dedica una cartolina e nove annulli speciali alla Giornata mondiale della posta, in calendario giovedì 9 ottobre, una ricorrenza che ogni anno richiama l’attenzione sul valore della comunicazione scritta e sui servizi postali come strumenti di collegamento tra i popoli.

La storia della posta è profondamente intrecciata con lo sviluppo delle società moderne. Dai primi corrieri a cavallo alle diligenze, fino all’introduzione del francobollo e alla diffusione capillare degli uffici postali, il sistema postale ha rappresentato per secoli il principale mezzo di comunicazione a distanza, capace di unire famiglie, imprese e istituzioni in ogni angolo del pianeta.

Poste Italiane, nel nostro Paese, ha intrapreso un percorso di innovazione tecnologica, introducendo sistemi di tracciamento digitale dei pacchi, servizi online per il recapito e sportelli virtuali. Il 9 ottobre diventa così il momento giusto per sottolineare come la giornata mondiale della posta non riguardi solo il passato, ma guardi al futuro della comunicazione.

La giornata ci ricorda che, nonostante l’avvento del digitale, la posta continua a essere un pilastro della società moderna. Cambiano i mezzi, ma resta invariata la sua missione: connettere persone, culture e mercati.

La cartolina con la grafica ufficiale della ricorrenza sarà in vendita negli spazio filatelia del territorio insieme agli annulli dedicati, disponibili solo nella giornata celebrativa.