Uncem sostiene la Settimana nazionale della protezione civile

Uncem aderisce, fino al 13 ottobre, alla settima edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre.

Obiettivo della settimana è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio. Un cittadino consapevole, infatti, è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell'ambiente.

L’impegno di Uncem per la protezione civile, come richiesto dal dipartimento guidato dal ministro Nello Musumeci e dal capo dipartimento Fabio Ciciliano, è costante e va rafforzato con il pieno coinvolgimento delle comunità. I sindaci che lavorano insieme sono pezzi portanti del sistema di Protezione Civile, punto fermo nell'azione che trasforma il Paese.