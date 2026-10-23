Borgomezzavalle, acqua non potabile a Viganella: obbligo di bollitura

Il sindaco di Borgomezzavalle Stefano Bellotti ha emesso un’ordinanza urgente che vieta l’utilizzo dell’acqua delle condotte idriche comunali per scopi potabili o alimentari, se non previa bollitura, nella frazione di Viganella.

L’ordinanza è stata emessa in seguito alla rilevazione di valori non conformi ai parametri di qualità previsti per l’utilizzo dell’acqua. Il provvedimento è valido da oggi, venerdì 23 ottobre, fino alla revoca che sarà comunicata in seguito alle verifiche necessarie da parte dell’Asl Vco e di Acqua Novara Vco.