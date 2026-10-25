World Pasta Day: il 25 ottobre si celebra il piatto simbolo della cucina italiana nel mondo

Piatto principe della Dieta Mediterranea, elemento cardine dell'identità gastronomica nazionale e ambasciatrice del gusto nel mondo. Il 25 ottobre si rinnova l'appuntamento con il World Pasta Day, la Giornata Mondiale della Pasta istituita nel 1998 dall'Unione Italiana Food e dall'International Pasta Organization per celebrare uno degli alimenti più amati, consumati e reinterpretati a livello globale.

Nata con l'obiettivo di raccontare il valore nutrizionale, culturale ed economico di questo prodotto, la ricorrenza rappresenta un momento di riflessione su come un alimento dalle origini antiche sappia costantemente dialogare con le tendenze alimentari contemporanee. Nel corso degli anni, la pasta ha saputo mantenere intatta la propria forza evocativa legata al calore della tavola e alla condivisione familiare, evolvendosi al contempo per rispondere alle esigenze di una cucina moderna attenta al benessere, al bilanciamento dei nutrienti e alla qualità delle materie prime, dai grani antichi alle trafile al bronzo fino alle farine integrali e alternative.

La giornata del 25 ottobre pone inoltre l'accento su un pilastro sempre più centrale nelle abitudini di consumo: la sostenibilità ambientale. Con un'impronta carbonica e idrica particolarmente contenuta lungo tutta la filiera produttiva e un packaging sempre più riciclabile, la pasta si distingue come modello virtuoso di cibo accessibile, nutriente e a basso impatto ecologico, capace di combattere lo spreco alimentare grazie alla sua versatilità nell'unirsi a verdure di stagione, legumi ed eccellenze territoriali.

Dalle ricette regionali più rigorose che compongono il patrimonio storico della Penisola alle sperimentazioni dei grandi chef e alle cucine domestiche di tutto il mondo, il World Pasta Day ribadisce la forza di un alimento capace di unire generazioni e latitudini differenti, confermandosi l'espressione più autentica e universale della convivialità italiana.