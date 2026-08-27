Le eccellenze enogastronomiche piemontesi sbarcano a Cannobio con il Mercatino Regionale

Due giornate dedicate al gusto, alla tradizione e alla cultura del buon cibo nella splendida cornice del Lago Maggiore. Venerdì 28 e sabato 29 agosto torna a Cannobio il “Mercatino Regionale Piemontese”, la fiera itinerante che porta in piazza le migliori produzioni agroalimentari della regione.

Gli stand espositivi saranno allestiti lungo il lungolago in piazza Vittorio Emanuele, con apertura al pubblico dalle ore 9:30 alle ore 19:30 in entrambe le giornate. I visitatori e i turisti potranno compiere un autentico viaggio tra i sapori tipici del territorio, scoprendo, degustando e acquistando formaggi della tradizione, vini doc, nocciole, salumi, dolci tipici, cioccolato e tante altre specialità proposte direttamente da una selezione accurata di produttori d’eccellenza.

L’evento, patrocinato dal Comune di Cannobio, dalla Regione Piemonte e dalle amministrazioni provinciali del territorio, rappresenta un’occasione per valorizzare la filiera enogastronomica piemontese e promuovere le realtà artigianali locali.