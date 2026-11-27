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venerdì 27 novembre
Rosaria Serraiocco ved. Buccieri di anni 79
Italo Pizzi di anni 87
Barozzi Adriana ved. Trisconi di anni 93
martedì 24 novembre
Partecipazione
Severino Pavia di anni 82
lunedì 23 novembre
Franz Dario di anni 78
Villano Pasquale di anni 73
Franca Femminis Coletti classe 1952
Michele Rossano di anni 88
domenica 22 novembre
Mondin Piera di anni 83
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27 novembre 2026, 17:30
Rosaria Serraiocco ved. Buccieri di anni 79
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
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