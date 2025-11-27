Sorpreso a spacciare cocaina: arrestato un 18enne a Domodossola

Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri per contrastare lo spaccio e l’uso di stupefacenti. Ieri sera, durante un servizio mirato, i militari del nucleo operativo della compagnia di Domodossola hanno arrestato in flagranza un giovane, classe 2007, colto mentre cedeva una dose di cocaina.

Gli uomini dell’arma stavano monitorando un condominio già oggetto di diverse segnalazioni, legate al sospetto via vai di giovani a tutte le ore. È in quel contesto che i carabinieri hanno notato il ragazzo uscire dallo stabile e dirigersi verso un parcheggio pubblico poco distante, dove ha incontrato una donna, già conosciuta dalle forze dell’ordine. I militari hanno assistito allo scambio e sono intervenuti subito dopo. La sostanza ceduta si è rivelata essere cocaina, per un valore di circa 50 euro.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire addosso al giovane un ulteriore mezzo grammo della stessa sostanza e un coltello da cucina con lama di circa 30 centimetri, che teneva nascosto sotto la giacca.

Al termine delle operazioni, il ragazzo è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. La donna che stava acquistando la dose è stata invece segnalata alla Prefettura di Verbania come consumatrice.