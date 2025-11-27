“Piccoli musicisti in azione”: a Vogogna la musica cresce con i bambini

Alla scuola dell’Infanzia M. Montessori di Vogogna la musica è entrata in classe come una compagna di viaggio speciale. Grazie al prezioso contributo dell’Associazione ODV di Kenzio Bellotti, è stato avviato il progetto “Piccoli musicisti in azione”, un percorso educativo che sta coinvolgendo i bambini con entusiasmo e curiosità.

Fin dai primi incontri, la musica si sta rivelando un vero e proprio linguaggio capace di portare benessere e armonia. Un’opportunità che favorisce non solo lo sviluppo cognitivo, ma anche quello sociale: i piccoli stanno imparando ad ascoltare, concentrarsi, memorizzare e condividere esperienze.

La proposta musicale, inoltre, stimola la creatività e permette ai bambini di esprimere liberamente emozioni e sensazioni. L’utilizzo degli strumenti aiuta a migliorare equilibrio, riflessi e coordinazione motoria, rafforzando allo stesso tempo la capacità di lavorare insieme e il senso di appartenenza al gruppo.

La Dirigente scolastica e le insegnanti esprimono un sincero ringraziamento all’Associazione ODV di Kenzio Bellotti per il supporto offerto, che sta arricchendo il percorso educativo della scuola e regalando ai bambini un’esperienza significativa e coinvolgente.