Alluvione e covid, un anno 'pesante' per la pesca nel Verbano Cusio Ossola Gian Mauro Bertoia, presidente della sezione provinciale, traccia un bilancio del 2020

‘’E’ stato un anno da dimenticare il 2020, per il covid ovviamente ma anche per l’alluvione di ottobre che ci ha danneggiato molto spazzando via parte del patrimonio ittico dei fiumi e danneggiandoci gli incubatoi’’. Così parla Gian Mauro Bertoia, presidente della sezione provinciale di pesca Fipsas.

Il anno da dimenticare per i pescatori della provincia, che ‘saltano’ anche l’annuale assemblea che solitamente si teneva ad inizio gennaio a Villadossola.

Bertoia spiega che la situazione verificatasi nel 2020 ha purtroppo portato ad una diminuzione dei tesserati. Ma il 2020 è stato, dice, ‘’un anno difficile perché non si è potuto organizzare nessuna gara, nessuna pescata, nessun momento di aggregazione. Né si è potuto fare agonismo con le consuete competizioni. Un vero guaio!’’

Un altro colpo di grazia lo ha dato l’alluvione di ottobre. ‘’Abbiamo avuto pesanti danni agli incubatoi di Baveno, Domodossola e Malesco - spiega Bertoia - e si è salvato solo in parte quello di Caddo. Ma soprattutto l’alluvione ha spazzato via la fauna ittica che popolava i nostri corsi d’acqua. Ce ne stiamo accorgendo quando facciamo i recuperi: oggi recuperiamo un quarto, un quinto dei pesci che recuperavamo negli anni addietro.’’

Il piano delle semine è stato fatto regolarmente; dagli incubatoi è arrivato oltre 1 milione di uova di trote fario e marmorata. ‘’Non abbiamo abbandonato i corsi d’acqua e abbiamo rispettato i nostri compiti. E speriamo di poter fare il corso per guardipesca, figura che a noi serve assolutamente’’ dice il presidente.

A fine anno scadranno le concessioni delle acque demaniali. ‘’Dovremo affrontare il problema con la Provincia - afferma - ma anche quello delle acque Lago Orta, pure in scadenza’’.