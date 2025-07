Tour de France, Filippo Ganna costretto al ritiro: finisce al debutto l'avventura del campione di Verbania

È già finita l’edizione 2025 del Tour de France per Filippo Ganna. Il ciclista di Verbania, in forza alla Ineos Grenadiers, si è ritirato nel corso della prima tappa della corsa francese, partita e conclusa a Lille. Una caduta dopo appena 50 chilometri ha compromesso la gara del 28enne, che ha provato a proseguire, ma ha dovuto alzare bandiera bianca poco dopo, dolorante e visibilmente provato.

Il campione piemontese è finito a terra in un tratto di gara molto caotico, a oltre 130 km dal traguardo. In un primo momento, sembrava potesse rientrare in gruppo dopo essersi rimesso in sella. Ma il dolore non ha dato tregua e, intorno al chilometro 70 dalla conclusione, Ganna si è staccato durante un tratto in pavé, decidendo infine di fermarsi. Il suo è stato il primo ritiro ufficiale della 111ª edizione della Grande Boucle.

Una pessima notizia per il ciclismo italiano, che perde subito uno dei suoi uomini simbolo, tra i più attesi anche per la caccia alle vittorie di tappa. Il Tour di Ganna, che si preannunciava come una vetrina importante dopo un’ottima prima parte di stagione, si chiude dunque amaramente ancora prima di iniziare davvero.

Per i tifosi del VCO e di tutto il Piemonte resta la delusione per un ritiro che priva la corsa del talento e della potenza di uno degli atleti italiani più rappresentativi.