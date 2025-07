All’Alpe Lusentino: torna la “Luse Avis Race”

Un’occasione per mettersi alla prova, immergersi nella natura e sostenere una buona causa. Domenica 6 luglio, all’Alpe Lusentino di Domodossola, torna la “Luse Avis Race”, manifestazione podistica non competitiva organizzata dall’Atletica Avis Ossolana. L’evento, giunto alla quarta edizione, si inserisce nel programma della giornata “Remember Richi”, festa in memoria di Riccardo Di Lonardo.

Il ritrovo per gli iscritti è previsto a partire dalle ore 8:30, mentre la partenza sarà data alle 10:00. La grande novità dell’edizione 2025 è il percorso: un suggestivo anello di 10 chilometri con 500 metri di dislivello positivo, pensato per offrire ai partecipanti un’esperienza sportiva immersa nella bellezza incontaminata delle montagne ossolane.

Dai 1100 metri dell’Alpe Lusentino, i runner attraverseranno la pineta che si estende tra l’Oratorio di San Bernardo e l’Alpe Foppiano, proseguendo poi verso l’Alpe Torcelli e l’Alpe Casalavera bassa. Il punto più alto della gara sarà il laghetto dell’Alpe Casalavera, a quota 1600 metri, dove sarà allestito un punto ristoro. La discesa ripercorrerà in parte il tracciato dell’andata, attraversando nuovamente le pinete e toccando l’Alpe Lusentino alta prima dell’arrivo, dove i partecipanti troveranno un secondo ristoro.

La “Luse Avis Race” non prevede una classifica ufficiale, ma saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne, insieme a numerosi premi a estrazione. Oltre all’aspetto sportivo, la giornata vuole essere una festa aperta a tutti: griglia accesa, cucina, giochi e musica faranno da cornice alla manifestazione, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “Dottor Clown Vco”, attiva nei reparti pediatrici del territorio. Per tutte le informazioni, regolamento e aggiornamenti in caso di maltempo è possibile consultare il sito www.traildelcalvario.com.