Scatta domenica 6 luglio il Giro d’Italia Women che vede tra le protagoniste le ossolane Elisa Longo Borghini (UAE Team Emirates) e Francesca Barale (PicNic Post NL).

S’inizia con una cronometro di 13.6 km a Bergamo e si finisce domenica 13 luglio con la tappa da Forlì ad Imola, con arrivo all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. In tutto otto tappe per un totale di 919, 2 chilometri e 14300 metri di dislivello. Ventidue squadre al via.