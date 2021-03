Seminario on line CNA su riduzione affitti commerciali e sostegno al credito Si parlerà anche di aiuti alle imprese in difficoltà per l’emergenza sanitaria

CNA Commercio Piemonte nord organizza, in collaborazione con il Comune di Cameri e l’Associazione Commercianti cameresi, un seminario on line per approfondire alcune forme di sostegno ai commercianti e agli artigiani in difficoltà per gli effetti dell’emergenza sanitaria. L’incontro si terrà Mercoledì 10 febbraio alle ore 21

Verranno trattati i seguenti argomenti:

Riduzione degli affitti commerciali causa Covid – 1

Con riferimento alla sentenza della Corte di cassazione che prevede la possibilità di richiedere la riduzione del canone di locazione per gli affitti commerciali, in caso di crisi economica causata dall’emergenza sanitaria.

Relatore Avvocato Monica Bombelli

Sostegno al credito e misure agevolate per i finanziamenti nell’emergenza Covid – 19

Con riferimento alle misure previste dal Decreto Liquidità che sono state prorogate e alle altre misure di sostegno al credito.

Relatore Alessio Daccò, responsabile servizio credito CNA Piemonte Nord

La partecipazione è libera e gratuita, con numero di posti limitato.