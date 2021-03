Le offerte di lavoro della settimana Le proposte del Centro per l'Impiego del Vco

Di seguito le offerte di lavoro del CpI del Vco della settimana (9 febbraio 2021). Il Centro per l’Impiego comunica che è possibile candidarsi solo se in possesso dei requisiti richiesti nell’annuncio. invita pertanto gli utenti ad aggiornare sempre il proprio curriculum vitae. In mancanza di questi presupposti la candidatura verrà scartata.

Il CpI segnala che il sito www.lavorovco.it sarà a breve dismesso per confluire in un’unica piattaforma regionale. Gli annunci dal 01 febbraio 2021 sono pubblicati anche sul sito: https://www.iolavoro.org/iolavoro-virtual/lavoratori/scopri-iolavoro-virtual

Albergo ristorante di Bognanco cerca personale per la prossima stagione: 2 camerieri di sala/bar, un lavapiatti, un cuoco e un cameriere/a ai piani, richiesta esperienza pregressa e attestato di scuola alberghiera per il cuoco e i camerieri, non si offre alloggio, massima autonomia negli spostamenti.

Ditta di Trasporti e Logistica di Gravellona Toce cerca un autista livello 3S, in possesso di patente CE+CQC merci, esperienza pregressa, disponibilità a trasferte. Tempo determinato full time con possibilità di proroga.

Ditta di Trasporti cerca un autista di scuolabus per il Comune di Villadossola, si richiede patente D+CQC persone, esperienza pregressa e disponibilità al lavoro su turni di circa 15 ore settimanali.

Tempo determinato per circa 4/5 mesi.

Studio medico di Domodossola cerca 2 assistenti con qualifica ASO (assistente di studio odontoiatrico) da inserire nel proprio organico, il contratto sarà valutato in base all’esperienza se già maturata o se appena conseguita. Obiettivo inserimento stabile.

Ditta edile di Cannobio cerca un muratore specializzato automunito. Zona di lavoro Cannobio e Verbano.

Industria metalmeccanica di Borgomanero cerca due figure da inserire nel proprio staff: 1 tecnico elettromeccanico per supervisione e assistenza, installazione e manutenzione di sensori su apparecchi elettronici, pc, stampanti 3D; un giovane in età di apprendistato con volontà di imparare il mestiere, inizierà con un periodo di tirocinio, per entrambi si richiede Diploma in Elettronica, patente B, disponibilità a brevi trasferte.

Scuola edile Vco cerca per aziende clienti operanti in provincia di Novara due muratori qualificati, una per Armeno e una per Orta S.Giulio, mandare le candidature a segreteria@seforsvco.it

Azienda tessile del Verbano cerca un responsabile di produzione con esperienza nel settore tessile, richiesto Diploma e/o Laurea, residenza nel Verbano o disponibilità al trasferimento, conoscenza ad un buon livello della lingua inglese, capacità organizzative, di gestione e controllo di vari ambiti, dal personale al controllo qualità. Automuniti.

Studio tecnico di progettazione di Villadossola cerca geometra, architetto o ingegnere per la progettazione edile ed energetica, richiesta esperienza ed autonomia nello svolgimento del lavoro, gradita collaborazione con professionisti in possesso di P.Iva oppure si valuta tempo determinato iniziale.

Gli utenti interessati alle offerte di lavoro potranno “autocandidarsi” inviando il proprio CV all’indirizzo candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it, per ulteriori informazioni consultare il sito www.lavorovco.it