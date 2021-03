Vaccinato nel VCO il 4,61 per cento della popolazione La campagna è iniziata il 3 gennaio: ad oggi sono 6 mila la persone che hanno ricevuto la dose

Secondo i dati dell’Azienda sanitaria sono circa 6 mila le persone vaccinate nel Verbano Cusio Ossola sino a ieri, di cui 4.300 che hanno già ricevuto le seconde dosi su una popolazione vaccinabile di 130 mila persone su 160 mila residenti. In pratica nel Verbano Cusio Ossola è stato vaccinato contro il Covid il 4,61 per cento della popolazione. La campagna vaccinazione è in atto da domenica 3 gennaio, data in cui erano arrivate le prime dosi di vaccino Pfizer-Biontech.