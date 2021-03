Promozione in Serie B: il Pontedera può sperare

Nei mesi scorsi, successivamente alla proposta emanata dalla Lega Pro, la FIGC ha reso noti quali saranno i criteri per quanto riguarda lo svolgimento dei playoff e dei playout per le società che saranno promosse e retrocesse dal Campionato Serie C 2020/21.

Criteri promozione in Serie B

Per quanto riguarda la promozione in Serie B, otterranno una promozione diretta nella serie cadetta le formazioni che si classificheranno al primo posto in ciascun girone del Campionato Serie C. La quarta squadra che prenderà parte al campionato di Serie B l’anno successivo sarà la formazione vincitrice dei playoff.

Come funzionano i playoff

I playoff per sperare nella Serie B verranno disputati da 28 squadre. Queste squadre daranno quelle che, nel corso della cosiddetta regular season, avranno ottenuto un piazzamento che va dal secondo al decimo posto in ognuno dei tre gironi. Al momento, dunque, il Pontedera si trova in una situazione favorevole per poter disputare i playoff e sperare in un passaggio nella serie cadetta.

A queste squadre deve poi essere aggiunta anche quella che si è posizionata all’undicesimo posto nel girone dove è presente la migliore quarta classificata.

Una volta stabilito quali squadre prenderanno parte alla fase dei playoff, vediamo come si articoleranno gli incontri sui quali poter piazzare le proprie scommesse calcio e fare i propri pronostici anche sul Pontedera.

Fase a gironi

Alla prima dei playoff si incontreranno 21 squadre che hanno ottenuto i piazzamenti peggiori. Le compagini vincitrici di questa fase otterranno l’accesso alla fase playoff Nazionale.

Fase playoff nazionale

A questa fase, quindi, prenderanno parte:

· Le tre squadre che si sono classificate terze all’interno del proprio girone nella regular season

· La migliore quarta classifica tra i tre gironi del campionato di Serie C

· Le 6 formazioni che usciranno vincenti dalla fase a gironi dei playoff

Al termine del primo turno della fase playoff nazionale resteranno solamente quattro squadre le quali andranno a contendersi la Serie B nella Final Four.

Final Four

Le squadre che prenderanno parte alla Final Four verranno inserite all’interno di un tabellone attraverso un sorteggio senza nessun tipo di condizionamento.

Le semifinali verranno disputate in doppia gara: andata e ritorno.

Le formazioni vincitrici nelle semifinali avranno accesso alla finale.

Finale

La finale si svolgerà in doppia gara: andata e ritorno.

La squadra che otterrà la vittoria al termine di questo doppio incontro verrà promossa nel campionato di serie B.

Visto tutto questo c’è da dire che, senza dubbio, la strada che potrebbe portare il Pontedera in Serie B è ancora molto lunga ma non affatto impossibile da intraprendere. Gli ultimi risultati portati a casa dalla formazione di Ivan Maraia fanno ben sperare in una partecipazione ai playoff.

Certo, ci sarà bisogno di una maggiore continuità ed i risultati da qui in avanti saranno fondamentali per poter intravedere la Serie B, ma le potenzialità e la voglia di fare un salto di qualità sembrerebbero esserci tutti.