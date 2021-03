Sci nordico a Schilpario la coppa italia e gli italiani under 14 : i convocati Alpi Centrali

Non si sono ancora sopite le emozioni della prova regionale Gundersen dello scorso fine settimana che le nevi bergamasche di Schilpario tornano protagoniste. Infatti il prossimo fine settimana si svolgeranno i campionati italiani riservati alla categoria under 14 di fondo. Teatro naturale dell'evento la pista degli Aberti. Un'occasione "doppia" perché la località bergamasca ospiterà anche la tappa di Coppa Italia Senior ed Under 23 originariamente prevista in Alto Adige con la Gran Fondo Val Casies, i cui organizzatori si sono visti costretti ad annullare causa restrizioni per contenere il Covid-19.

E così il binomio organizzativo composto dallo Sci Club Schilpario e da Sci Club Oltre CPA organizzerà questi due importanti eventi. Le gare, in aggiunta a quelle già in programma, saranno spalmate su sabato con la skating individuale e su domenica con la pursuit in tecnica classica, entrambe con le distanze di 10 e 15 km. Per quanto riguarda il programma dei campionati italiani under 14 le gare prenderanno il via venerdì con la Gimkana sprint 1,2 km in tecnica libera, per proseguire sabato con la 4 km (femminile) e la 5 km (maschile) in tecnica libera e concludersi domenica con la staffetta mista 3,3km x 4 in tecnica classica. Folta la rappresentanza del Comitato FISI Alpi Centrali che schiererà al via di questo week end tricolori ben 40 atleti: 20 ragazze e 20 ragazzi coordinati e seguiti dagli allenatori: Moris Galli e Luigi Schena.

Qui di seguito l'elenco completo dei convocati per i Campionati Italiani Under 14.

Squadra femminile: 1 GIACOMELLI Stella ALTA VALTELLINA 2 SANTUS Silvia 13 CLUSONE 3 PEDRANA Licia ALTA VALTELLINA 4 DEI CAS Rachele ALTA VALTELLINA 5 ZENONI Giada ARDESIO 6 NICOLI Irene ARDESIO 7 INVERNIZZI Maria NORDIK SKI 8 BELLOTTI Marta ALTA VALTELLINA 9 GIANNONI Lisa VALLE ANTIGORIO 10 RODIGARI Margherita LIVIGNO 11 PIZIO Marta SCHILPARIO 12 NANI Milena VALMALENCO 13 LOCATELLI Giulia UBI BANCA GOGGI 14 BONACORSI Nicol GROMO 15 OCCHI Federica PONTE DI LEGNO 16 BORTOT Elena PRIMALUNA 17 MILESI Cristina RONCOBELLO 18 CARRARA Angelica 13 CLUSONE 19 BONADEI Giorgia ARDESIO 20 CUSINI Emma LIVIGNO

Squadra Maschile 1 EPIS Stefano UBI BANCA GOGGI 2 BETTINI Carlo VALMALENCO 3 PIETROBONI Luca ARDESIO 4 ZANABONI Michel ALTA VALTELLINA 5 BORMOLINI Natan LIVIGNO 6 BORLINI Gabriel GROMO 7 ZANOLI Pietro ALTA VALTELLINA 8 MARINONI Mattia 13 CLUSONE 9 BONETTI Luigi GROMO 10 PREMOSELLI Ettore NORDICO VARESE 11 SANDRINI Thomas PONTE DI LEGNO 12 PALAMINI Marco 13 CLUSONE 13 BONANDRINI Gabriele GROMO 14 SANTUS Filippo ARDESIO 15 PIUMARTA Filippo FORMAZZA 16 FACEN Gianluca 13 CLUSONE 17 BIANZINA Daniel VALSERINA 18 BONALDI Lorenzo UBI BANCA GOGGI 19 ANTOGNOLI Alan LIVIGNO 20 PEDRANZINI Daniel ALTA VALTELLINA