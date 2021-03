Ciclismo, Fomarco tiene a battesimo i campionati provinciali

Pandemia permettendo il Verbano Cusio Ossola programma il via alla stagione del ciclismo con una nutrita fila di gare. Tra cui anche i Campionati provinciali il 15 agosto a Fomarco, terra notiriamente amante delle due ruote.

Il calendario c’è e si spera che la stagione possa trovare spazio icon il miglioramento della situazione sanitaria.

I Giovanissimi dovrebbero iniziare il 9 maggio a Omegna, quindi il 20 giugno a Pieve Vergonte ed il 15 agosto a Fomarco con organizzazione del Pedale Ossolano,

Esordienti e Allievi correranno il 27 giugno con una giornata che impegna più categorie. Al mattino gli Allievi saranno impegnati nella Omegna-Crodo, al pomeriggio due gare per Esordienti a Verampio.

Il primo agosto gli Juniores sono in gara per il Memorial Valente sulla percorso Omegna - Macugnaga. L’8 agosto tocca a Villadossola: una gara per esordienti e poi una mista donne esordienti ed allieve. Il 15 agosto assegnazione dei titolo provinciali su strada a Fomarco. Al mattino gli allievi col Memorial Bertolini, poi le donne esordienti allieve.

Il 4 settembre si corre a Ornavasso: crono scalata multicategoria del Boden