Integratori contro lo stress: il successo senza tempo del Magnesio Supremo

Frustrazione, tensioni muscolari e mancanza di energie sono solo alcuni campanelli d'allarme che segnalano uno stato di stress. Ritmi frenetici, carichi familiari o un'agenda fitta di impegni espongono il corpo a un lavoro psicofisico intenso, che può tradursi, con il passare del tempo, in un accumulo di ansia e tensione.

In condizioni normali, l'organismo è in grado di far fronte a questi squilibri, ma quando questi superano un certo livello critico, la risposta fisiologica può essere deficitaria.

Nei casi di stress più intenso, a fornire una soluzione concreta è il magnesio, un minerale presente nell'organismo in quantità piuttosto elevate, che tende a diminuire quando il corpo è sottoposto a carichi psicofisici eccessivi.

In presenza di tensioni estreme e per periodi di tempo prolungati, l'ipotalamo reagisce producendo ormoni dello stress, innescando un processo che può essere normalizzato solo da un adeguato quantitativo di magnesio.





Il magnesio come anti-stress

Assumere integratori di magnesio, in concomitanza a una dieta equilibrata, è il modo migliore per far sì che, nei momenti difficili, l'organismo possa attingere ad adeguate riserve.

Un ottimo alleato per la regolazione di questi processi è il Magnesio Supremo, l'integratore di magnesio prodotto da Natural Point che, proprio in virtù della sua formulazione di citrato, garantisce un assorbimento più rapido rispetto ai classici sali di magnesio.

Il risultato è una maggiore resistenza preventiva a tutti i classici sintomi che annunciano uno stato di stress, come sbalzi d'umore, gastriti, irrigidimenti e battiti cardiaci irregolari.

Il Magnesio Supremo è disponibile in sei formati differenti – in polvere o in bustine – accomunate dalla stessa formulazione naturale. Affinché possa contrastare gli effetti dello stress, è importante programmarne l'assunzione quotidiana, con modalità d'uso che prevedono lo scioglimento in acqua calda di due cucchiaini di prodotto in polvere o di due bustine, da lasciare raffreddare prima di deglutire.

In questa fase, il rapporto ottimale tra magnesio carbonato e acido citrico permette ai due componenti di trasformarsi completamente in magnesio citrato, con un contemporaneo rilascio di anidride carbonica sotto forma di effervescenza.





Tutti i benefici del Magnesio Supremo

Il magnesio è stato inserito dall'EFSA (European Food Safety Authority), l'agenzia europea per la sicurezza degli alimenti e la salute dei consumatori, tra i nutrienti con il maggior numero di benefici per il benessere degli individui.

Questo minerale, infatti, è tra i responsabili di moltissime reazioni che avvengono a livello cellulare e coopera, assieme agli enzimi, a più di 300 processi fisiologici diversi.

Il magnesio, ad esempio, è coinvolto nella trasmissione degli impulsi nervosi della contrazione muscolare, compresi i meccanismi che regolano il cuore, ed è responsabile del metabolismo dell'ATP, i principali processi chimici che avvengono nelle cellule dell'organismo.

Assumerlo quotidianamente è inoltre il modo migliore per mantenere i denti in salute: il magnesio, infatti, è presente sia nella struttura dello smalto sia nella dentina ed è tra i principali responsabili del mantenimento dei loro tessuti.





Integratori di magnesio: il benessere a 360 gradi

In ogni caso, il maggior quantitativo di magnesio, in un adulto, è quello che si registra nelle ossa, dove è presente il 50% del totale. Nell'apparato scheletrico, infatti, il magnesio è uno dei principali costituenti dell'idrossiapatite, il componente più importante del tessuto osseo.

Una corretta assunzione di magnesio è inoltre un toccasana per contrastare stati di astenia o di debolezza persistente, per questo se ne prevede l'utilizzo in tutti quei casi di affaticamento, spossatezza o stanchezza immotivata.

Integrare la propria dieta con il Magnesio Supremo, in definitiva, è il modo migliore per garantire all'organismo l'assunzione di un minerale sicuro: basti pensare che eventuali eccessi di minerale vengono eliminati naturalmente dai regolari processi fisiologici.

Il Magnesio Supremo è inoltre un prodotto versatile, biodisponibile, certificato gluten-free e OGM-free ed è in grado di apportare dei benefici già dalle prime assunzioni.