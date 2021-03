Alessandro Lana nuovo assessore dell'Unione Montana delle Valli dell’Ossola

Il Consiglio dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola nel corso della riunione dello scorso 5 marzo, ha dapprima preso atto e quindi convalidato le dimissioni di Giovanni Francini (rappresentante del Comune di Druogno) da assessore della Giunta dell’Unione e provveduto alla sua sostituzione nominando in sua vece Alessandro Lana (rappresentante del comune di Piedimulera).

“Ad Alessandro Lana va il più cordiale benvenuto in seno alla Giunta dell’Ente con la certezza che saprà operare con impegno al servizio del territorio” commenta il presidente dell'Unione Bruno Toscani.

“A Giovanni Francini, che resta comunque in seno al Consiglio dell’Ente, un grazie caloroso e sincero per il suo infaticabile impegno e la sua costante passione, doti che da anni contraddistinguono la sua attività amministrativa. Siamo certi che anche in questo ruolo non farà mancare, alle iniziative messe in cantiere dall’Unione Montana delle Valli dell’Ossola. il suo sostegno e la sua combattiva volontà di far crescere e rendere migliore la terra Ossolana” conclude il presidente.