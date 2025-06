Fratelli d'Italia, Angelo Tandurella è il nuovo presidente provinciale

Nella serata di giovedì 26 luglio si è svolto all’hotel Corona di Domodossola il congresso provinciale di Fratelli d’Italia, convocato per eleggere il nuovo direttivo per il Verbano Cusio Ossola dopo la fase di commissariamento che era stata affidata all’onorevole Tommaso Foti, ministro affari europei, il sud, le politiche di coesione e per il Pnrr. Il congresso ha visto è stato presieduto dal senatore Gaetano Nastri, alla presenza dell’onorevole Fabrizio Comba, coordinatore regionale di FdI Piemonte, dell’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi, del consigliere regionale Gianluca Godio e dell’onorevole Valerio Cattaneo.

Il congresso ha portato all’elezione di Angelo Tandurella – già vicesindaco di Domodossola e oggi consigliere di minoranza - come presidente provinciale di Fratelli d’Italia. Insieme a lui il nuovo direttivo vede Mattia Corbetta come vice vicario, mentre i nuovi componenti sono Elvis Baccaglio, Alessandro Borghi, Filippo Cigala Fulgosi, Pasquale Epifani, Roberta Giacoletti, Fabrizia Maggiola, Matteo Marcovicchio, Marco Maltauro, Angelo Minini, Alessandro Marchini, Fabio Morelli, Giovanna Pellanda, Gianluca Paratore e Pietro Tomola.

“Il nuovo coordinamento – spiegano da FdI Vco - nasce con l’obiettivo di rafforzare la presenza territoriale del partito, strutturare in maniera solida i circoli, istituire dipartimenti tematici legati alle priorità locali, valorizzare le energie esistenti e coinvolgere nuove competenze attraverso percorsi formativi e momenti di confronto con la società civile. La squadra intende attivarsi da subito per una presenza politica costante, capillare e riconoscibile: vicina ai cittadini, presente nei comuni, in dialogo con le istituzioni e i corpi intermedi, propositiva anche sui temi di confine che caratterizzano in modo peculiare il Verbano Cusio Ossola. Questo nuovo assetto organizzativo ha l’ambizione di costruire una comunità politica forte e coesa, in grado di rappresentare con credibilità e passione il progetto di Fratelli d’Italia sul territorio”.