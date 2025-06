Confronto aperto a Domodossola tra politica nazionale e territorio

Quali effetti hanno le decisioni prese a Roma sulla vita quotidiana dei cittadini ossolani? A questa domanda cercherà di rispondere l’incontro pubblico promosso dalla Lega Domodossola, in programma lunedì 30 giugno alle ore 18.30 presso la sala conferenze dell’Hotel Corona, in via Marconi 8.L’iniziativa, dal titolo “Dal Parlamento al territorio: le sfide nazionali, le risposte locali”, vuole essere un momento di riflessione e confronto tra istituzioni, amministratori e cittadini, affrontando i temi chiave dell’agenda politica nazionale e le loro ricadute concrete sul territorio del VCO.

All’evento parteciperanno Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, e Alberto Preioni, sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte. I lavori saranno introdotti dal senatore Enrico Montani.

L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione al numero 338 7702841.