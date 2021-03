Crodo mette a disposizione il Foro Boario per le vaccinazioni

Vaccinazioni anti Covid-19: il Comune di Crodo mette a disposizione dell'Asl i locali del Foro Boario. Il sindaco Ermanno Savoia ha inviato all'azienda sanitaria locale la proposta di utilizzare lo stabile, che normalmente viene utilizzato per diverse attività culturali, come centro vaccinale per dare un servizio in più alla popolazione e per evitare gli spostamenti degli abitanti delle Valli Antigorio e Formazza.