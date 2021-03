Dosi last minute e recutamento di volontari, la ricetta della Regione per accelerare sui vaccini

Il Piemonte prova ad accelerare sui vaccini. Dopo lo stop di AstraZeneca, costato circa 25mila dosi rimaste “in arretrato”, la Regione lancia una campagna di reclutamento rivolgendosi a medici, infermieri e volontari.

L’obiettivo, come dichiarato dal presidente della Regione Alberto Cirio, è quello di “ampliare l’esercito del vaccino”.

Quel che è certo è che in questo momento il Piemonte dispone di 104.000 dosi di AstraZeneca, 16.500 di Moderna e 28.000 di Pfizer. 136 i centri vaccinali pubblici operativi e 24 privati in fase di attivazione. Numeri che permetteranno, entro marzo, di arrivare a somministrare 20.000 dosi al giorno.

Per far crescere le fila dell’esercito del vaccino, la Regione ha poi rilanciato lo slogan dello Zio Sam, adattandolo a un “Il Piemonte ha bisogno di te”. Un messaggio rivolto a medici e infermieri in pensioni, strutture private e volontari. “Raccolgo tanto entusiasmo, ognuno vuole dare il suo contributo” ha commentato Cirio. Intanto, il Governatore ha reso noto che sono circa 1.100 i medici di base che hanno aderito alla "chiamata alle armi" e si sono resi disponibili a somministrare il vaccino anti Covid: "Se ognuno di loro ne inoculasse anche solo 10 al giorno, arriveremo a 10.000 dosi in più ogni 24 ore".

Intanto, proprio per sfruttare al massimo le dosi e non sprecarne nemmeno una, si fa largo l’ipotesi di somministrazioni last minute con quelle avanzate a causa di rinunce. Un’idea già lanciata dal generale Figliuolo e ripresa da Cirio: “Non prendiamo il primo che passa per la strada, abbiamo fatto un overbooking, ma nella categoria di appartenenza: mi iscrivo al last minute e con un messaggio vengo avvisato due ore prima”.