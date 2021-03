Pochissime donne alla guida di enti regionali

‘’Nove donne su 83 nomine’’. Il Corriere della Sera mette in evidenza sull’edizione di sabato come dal suo insediamento in Regione, la maggioranza Cirio abbia nominato a capo di enti minori o di grande importanza 83 persone: solo 9 però sono donne.



L’articolo passa al setaccio le nomine fatte dalla Regione proprio per rimarcare l’alta percentuale di uomini indicati alla guida degli enti regionali. Ma la situazione è ancora cambiata la settimana scorsa perché Elisabetta Sgarbi, nominata presidente dei sacri Monti Piemontesi, ha rassegnato le dimissioni e la carica è andata, provvisoriamente, all’ex sindaco di Domodossola, Maurizio De Paoli. Quindi le donne nominate sono scese a 8. Tra queste c’è anche l’ossolana Vittoria Riboni, che Cirio ha messo, a fine 2019, alla guida delle Aree Protette dell’Ossola.