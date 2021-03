Gianmarco Gatti è secondo in Coppa Italia SkiAlp U23

Una due giorni abruzzese molto proficua per i colori dello Sci Club Valle Anzasca. I tre atleti anzaschini presenti alle finali di Coppa Italia si sono fatti onore sulle nevi di Rivisindoli dove hanno incrociato anche Damiano Lenzi ossia colui che ha dato il via al moderno skialp in Anzasca.



Due le gare disputate: il Vertical sabato 20 e l’Individual Race domenica 21.

Nella categoria U16 Cadetti 1 strepitoso terzo posto di Oscar Tonietti nella Individual Race completato dal 5° nel Vertical.



Ottime le prove di Peter Cesare Bettoli 6° assoluto nella Individual Race e 9° nel Vertical U18 Cadetti 2.



Il grande risultato è stato raggiunto da Gianmarco Gatti U23 che, pur gareggiando con i più forti specialisti italiani, ha ottenuto due brillanti piazzamenti negli Assoluti: 11° nel Vertical (9° Damiano Lenzi) e 12° nella Individual Race (5° Damiano Lenzi). Questi piazzamenti hanno permesso all’atleta anzaschino di piazzarsi al 2° posto nella classifica finale di Coppa Italia 2021, categoria U23. Ulteriore nota di merito per Gianmarco Gatti è costituita dal fatto che sui 40 partenti agli Assoluti lui era il più giovane e unico 2000 presente.



Grande soddisfazione per i dirigenti del sodalizio sportivo anzaschino, Roberto Olzer dice: «Questi magnifici risultati conquistati dai nostri ragazzi ci appagano degli sforzi compiuti e spronano a continuare sulla strada intrapresa». Aldo De Gaudenzi aggiunge: «Speriamo che la vittoria di categoria di Peter Cesare Bettoli a La Rampegada, e questi risultati in Coppa Italia aiutino a portare nuove leve verso lo skialp».