''E' un orgoglio avere un alpino a coordinare le misure anti-covid''

‘’E’ un motivo di orgoglio per noi avere un generale degli Alpini commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ‘’. Così parla Giovanni Grossi, da anni presidente della sezione delle penne nere di Domodossola. Alpini che in Ossola e nel VCO hanno lunga e collaudata tradizione.

Gli chiedomo notizie sul generale Francesco Paolo Figliuolo, al quale il premier ha dato un incarico difficile e delicato: far funzionare la macchina per 'combattare' il virus e riportare alla normalità l'Italia.

‘’Se lo lasciano lavorare certamente farà bene - dice Grossi . Il problema è che mancano i vaccini ma lui è un ottimo organizzatore e lo sta dimostrando. Infatti si capisce la sua impostazione da alpino anche se molti non lo notano: basta vedere che sta visitando tutti gli hub dove si vaccina per rendersi conto di cosa succede effettivamente’’

Ma Grossi ci ricorda che il generale Figliuolo è stato anche in Ossola.

‘’Noi lo conosciamo bene, ci siamo visti alcune volte; ha comandato a Fossano l’Artiglieria di montagna ed è stato comandante della Taurinese. Inoltre è venuto da noi, in Valle Vigezzo e in Antigorio-Formazza, per una ricognizione quando ci sono stati i ‘’campi’’ della brigata Taurinese''.