But Formazza: già nove nazioni e dieci regioni italiane rappresentate

A quasi due mesi e mezzo dall’evento sono già tanti gli atleti iscritti alla gara organizzata da Formazza Event Asd: si contano, tra gli oltre trecento atleti già confermati, trail runners da Italia (ovviamente), Germania, Belgio, Ecuador, Colombia, Francia, Polonia e Stati Uniti.Spulciando tra gli iscritti italiani, è possibile notare come siano già dieci le regioni rappresentate, a partire dal Piemonte, per poi proseguire conLombardia, Liguria, Veneto, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Puglia, e Marche.

Dati soddisfacenti, che confermano come, in un contesto di concorrenza sempre più spinta, BUT Formazza sia ancora una delle gare più apprezzate dal popolo del Trail Running.

Per quanto riguarda gli aspetti più prettamente tecnici, le partenze di tutte le gare, come già accaduto nel 2023, saranno a Valdo - Formazza, a circa 1.200 m, presso l’area feste del Comune di Formazza.Percorsi confermati! Si corre sui sentieri del Mondiale di Skyrunning 2022Confermatissimi anche i percorsi 2023: Bettelmatt Ultra Trail, ricalcherà quindi il tracciato che ha visto trionfare nel 2022 Cristian Minoggio e Giuditta Turini: 57 km e 3150 m D+- sono le caratteristiche del percorso lungo, che tocca alcuni dei punti più spettacolari della Val Formazza, a partire dal Rifugio 3A, a quasi 3.000 m di quota, oltre a sfiorare i laghi Vannino, Morasco (2 volte), Sabbione, Toggia e Castel.

La Bettelmatt Super Race, 39 km per 2.520 m D+-, si svilupperà sulla prima parte del percorso della gara lunga, andando quindi a toccare anche in questo caso i 3.000 m del Rifugio 3A. Bettelmatt Race, 22 km per 1.320 m D+-, condivide il tratto iniziale delle altre due gare, ma una volta scavalcato il Passo Nefelgiù, altro punto caratteristico di BUT, scenderà direttamente verso Valdo: tutti e tre i percorsi toccheranno quindi uno dei punti più famosi dell’intera valle, la Cascata del Toce. Confermata anche la gara per i più piccoli e gli adulti… meno allenati: Bettelmatt Mini Trail, 6 km per circa 200 m D+.