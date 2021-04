Come trovare un casinò online sicuro e affidabile

Se sei un appassionato di casinò al quale piace scommettere dalla comodità della tua casa, forse hai dei dubbi riguardo all'affidabilità e alla sicurezza dei casinò online. Hai ragione. Quando scommetti i tuoi soldi, devi avere piena fiducia nel casinò dove giochi. Non tutte le piattaforme di gioco d'azzardo online sono uguali per quanto riguarda l'affidabilità e la sicurezza.

Con tantissime casinò virtuali tra cui scegliere, diventa sempre più difficile separare i casinò affidabili da quelli disonesti. Abbiamo semplificato il processo di verifica, offrendoti un elenco di diversi passaggi da seguire quando scegli una piattaforma di gioco sicura e affidabile.

Come riconoscere gli operatori di casinò disonesti

Prima parleremo dei casinò online poco affidabili e delle cose a cui devi prestare attenzione per identificarli. Se sai come riconoscere gli operatori fraudolenti, sarebbe molto più facile per te individuare chi sono i buoni. Uno dei più grandi segnali di allarme ha a che fare con i termini e le condizioni generali dei siti di gioco d'azzardo.

Gli operatori di scommesse inaffidabili spesso scrivono i loro termini in modo ambiguo, che mira a confondere i giocatori in modo che violino involontariamente le politiche generali del casinò. Ciò rende più facile per un operatore fraudolento negare loro i pagamenti con il pretesto che i giocatori hanno violato i termini.

Può succedere che i termini e le condizioni siano modificati al volo. Alcuni truffatori lo fanno per accusare poi i clienti di violazioni. Tali truffatori impongono abitualmente bonus con termini vaghi ai loro giocatori. I requisiti di scommessa associati alle offerte sono quasi impossibili da soddisfare, rendendo difficile per i giocatori estrarre qualsiasi valore dai loro bonus.

Un'altra pratica comune è posticipare i pagamenti il ​​più a lungo possibile. Il giocatore alla fine si stanca di aspettare i propri soldi, annulla il prelievo e perde tutto ciò che ha vinto in precedenza.

Controlla se il casinò abbia una licenza valida

Tutti i casinò online affidabili, come Unibet, LeoVegas e SNAI ad esempio, possiedono licenze dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che consentono loro di operare legalmente in Italia. Inoltre, tali operatori di gioco d'azzardo sono completamente trasparenti su chi li regola, rendendo più facile per i clienti individuare le informazioni relative alle licenze sui loro siti web.

Al contrario, i truffatori sono spesso vaghi o del tutto silenziosi riguardo alle loro licenze, offrendo poche o nessuna informazione normativa. Giocare in un casinò online adeguatamente regolamentato è molto importante poiché ti assicura di avere qualcuno a cui rivolgerti in caso di controversia tra te e l'operatore di gioco scelto.

Se risiedi in Italia, devi trovare un elenco di tutti i siti di casinò autorizzati e confrontarli per fare una scelta informata su dove eseguire la tua azione con denaro reale. In questo modo puoi avere la certezza che il casinò manterrà la sua parte dell'accordo quando si tratta di pagarti. Puoi trovare una lista completa su CasinoMondo.it.

Verifica quali crittografie utilizza il casinò online

Il secondo passo del processo di verifica consiste nell'assicurarsi che la piattaforma di gioco preferita utilizzi meccanismi di sicurezza adeguati per proteggere la sicurezza e la privacy delle informazioni sensibili. Ciò è normalmente ottenuto attraverso l'uso di forti crittografie SSL il cui scopo è convertire tutti i dati che i giocatori condividono con la piattaforma nel cosiddetto testo cifrato.

La crittografia SSL è un codice impossibile da decifrare a meno che una persona non abbia la chiave corretta. Rende le informazioni illeggibili anche se un ladro di dati riesce a intercettarle. La buona notizia è che una piattaforma di gioco d'azzardo crittografata è estremamente facile da individuare.

Tutto quello che devi fare è controllare la barra degli indirizzi quando carichi il sito del casinò. Se è presente l'icona di un lucchetto e l'indirizzo inizia con "https", significa che il sito web è crittografato con SSL e non hai nulla da temere.

Assicurati che i giochi disponibili siano controllati esternamente

Il terzo passo è di capire se i giochi offerti dal tuo casinò di interesse vengono sottoposti a controlli regolari o meno. Inoltre, tali audit devono essere svolti esternamente da agenzie di controllo indipendenti per prevenire conflitti di interesse. I casinò online affidabili hanno l'abitudine di lavorare con società di audit accreditate come iTech Labs, eCOGRA e Gaming Laboratories International (GLI).

Come pratica gli operatori di gioco d'azzardo regolamentati sono aperti sui risultati di questi audit esterni e solitamente pubblicano le percentuali di ritorno al giocatore (RTP) dei giochi nei loro portafogli.

Questo non è il caso dei siti disonesti. Abbiamo sentito di truffatori che ricorrono persino al plagio dei giochi dei principali studi di software come NetEnt, offrendo versioni truccate con margini della casa più alti senza il permesso degli sviluppatori. Questa pratica, oltre ad essere brutta ed immorale, ti fa anche perdere più soldi nel lungo periodo a causa delle ridotte percentuali di rendimento teorico.

Controlla i metodi di pagamento, il software e l'assistenza clienti

Un'altra cosa da controllare sono i metodi di pagamento disponibili. La regola generale è che ci siano più soluzioni bancarie. Controlla quanto tempo impiegano normalmente i prelievi dai conti dei giocatori e se è supportato il "lavaggio manuale". Questa è la pratica dei casinò online di spostare i soldi dei giocatori in un'area in sospeso fino al completamento della richiesta di prelievo. Ciò ti impedirebbe di essere tentato di annullare il prelievo e continuare a giocare prima che il casinò abbia rilasciato i fondi dal tuo saldo.

Operatori di gioco affidabili collaborano con società di software autorizzati di buona reputazione nel settore. Esistono molti esempi di tali fornitori, tra cui Microgaming, NetEnt, Evolution Gaming, Playtech, Yggdrasil, Play'n GO e Pragmatic Play.

Un altro fattore a favore dell'affidabilità del casinò online è la qualità dell'assistenza clienti. Se il servizio è lento, poco professionale e inefficiente, sarebbe meglio evitare di giocare su questo sito web.