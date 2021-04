Caffoni e Grossi dominano anche in Cannobina

Continua l'appassionante testa a testa tra Caffoni-Grossi e Margaroli-Dresti nella 57esima edizione del Rally delle Valli Ossolane. Anche nella prova speciale della Cannobina, la prima di questa domenica, tutta in discesa, i favoriti hanno menato le danze. Miglior tempo per Caffoni e Grossi in 8'22''4, ma il distacco è davvero minimo: 1''8 nei confronti di Margaroli e Dresti. Terzo posto nella prova per Bruni ed Esposito in 8'27''3, quarti gli svizzeri Hotz-Ravasi. Nella classifica generale comandano Caffoni e Grossi con la loro Skoda Fabia: il vantaggio su Margaroli e Dresti è di 5''1, più staccati Hotz-Ravasi che pagano un margine di 11 secondi e mezzo. Ai piedi del podio Bruni ed Esposito tallonano gli svizzeri. Tra poco la Crodo-Mozzio