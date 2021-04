Matrimonio "a lutto" davanti alla Regione: "Dateci una data per ripartire". VIDEO

Matrimoni ed eventi. Sono uno dei settori che più di qualunque altro stanno pagando un conto salatissimo al Covid e alle chiusure da lockdown.

Si sono ritrovati - come molti prima di loro - sotto le finestre della Regione in piazza Castello. Chiedono certezze, soprattutto una data per ripartire. Una manifestazione in contemporanea con altri 11 capoluoghi di Regione, organizzata da UNANIME – la Confederazione delle Associazioni di categoria del settore Matrimoni ed Eventi –, in collaborazione con Filiera Eventi Unita e, per la piazza di Roma, con Insieme per il Wedding. Una cerimonia malinconica, con tutti i partecipanti vestiti di nero a manifestare un lutto per una situazione ormai insostenibile.

“Il Governo – spiega Daniele Reali, capodelegazione di Federmep Piemonte – ha indicato date per ogni tipo di attività, ma non per i Matrimoni e gli Eventi privati. Una decisione incomprensibile che rischia di bruciare anche la stagione estiva, dopo 14 mesi di inattività. Tanto più incomprensibile perché non è stato preso in considerazione il protocollo per la ripartenza che abbiamo consegnato alla Conferenza delle Regioni. Per questa ragione siamo davanti alla Giunta regionale per sollecitare il Presidente Alberto Cirio a raccogliere il nostro appello e a far sentire la voce di un comparto che merita rispetto”.

Dietro la parola matrimoni, peraltro, si cela una filiera decisamente più ampia rispetto all'organizzazione dell'evento in sé. Un mondo fatto di fiorai, fotografi, agenzie di viaggio, catering e molto altro ancora. Ma se le funzioni si possono celebrare, il "dopo" resta in un limbo. Per ora senza uscita.

Il calo del giro d'affari è stimato in oltre il 90%. “Siamo professionisti responsabili, attenti ad ogni dettaglio - dice Reali -. Compresa la sicurezza per i nostri clienti. Dopo oltre un anno di inattività chiediamo una cosa straordinaria: ricominciare a lavorare”.