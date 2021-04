La digitalizzazione dei servizi spinge le assicurazioni online

La digitalizzazione dei servizi ha profondamente cambiato le modalità di approccio dei consumatori verso le aziende. La digital transformation ha coinvolto tutti i settori, compreso quello assicurativo, trasferendo gran parte del mercato dall'offline all'online.

Tale tendenza ha subito una notevole accelerazione nel periodo di pandemia, favorendo l'implementazione di piattaforme digitali e nuove tecnologie.

Uno dei settori maggiormente investiti dalla trasformazione digitale è quello dell'RC auto.

Le vecchie compagnie, che hanno avuto sempre un approccio tradizionale, si sono trovate in difficoltà ad affrontare i nuovi cambiamenti.

Non hanno invece avuto problemi le assicurazioni omnicanale, come Genertel, che ha sempre operato esclusivamente online, e quindi era già pronta ad affrontare la rivoluzione digitale in atto da qualche anno.

Genertel offre un'assicurazione auto online estremamente personalizzata che, come un abito, viene cucita su misura addosso al cliente.

Ogni utente, comodamente da casa, può plasmare la polizza che preferisce secondo le sue abitudini al volante, selezionando le garanzie accessorie più indicate e scegliendo il metodo di pagamento più adeguato.

Gli assicurati vivono un'esperienza simile a quella dei canali tradizionali, con la differenza che possono fruire dei servizi come e quando vogliono, senza la necessità di recarsi fisicamente presso la sede della compagnia assicurativa.

Assistenza costante per ogni necessità, differenziazione dei canali di comunicazione (email, chat, telefono o app) e supporto continuo in fase di consulenza consentono di fidelizzare il cliente, che ha tutto ciò che gli serve a portata di clic.

L'online dà inoltre la possibilità di usare i cosiddetti servizi self-service, grazie ai quali gli utenti trovano immediatamente le risposte alle loro domande, e risolvono i problemi in modo del tutto autonomo.

Il cliente moderno non vuole perdere tempo e desidera vivere un'esperienza tarata sui suoi bisogni. In tale ottica le chatbots e le FAQ sono strumenti estremamente efficienti per fruire dei servizi e trovare soluzioni ai propri problemi.

Nel caso in cui fosse necessario l'intervento di un operatore, i clienti possono richiederlo in qualsiasi momento secondo le loro specifiche esigenze.

Tramite i diversi canali online, come i siti web, le pagine social o le app, gli assicurati possono conoscere in tempo reale nuove iniziative ed offerte.

In questo modo hanno la possibilità di sottoscrivere polizze sempre più vantaggiose, modificarle secondo le loro necessità e tenere sotto controllo i costi.

La relazione tra assicurato ed assicuratore è profondamente cambiata, ed i moderni ed innovativi canali di comunicazione alternativi si sostituiscono al tradizionale faccia a faccia, per mantenere inalterato il rapporto di fiducia.

I consumatori, a seconda delle loro esigenze e preferenze, di volta in volta possono scegliere il canale più adeguato, utilizzando il pc, lo smartphone o il tablet per accedere ai servizi offerti dalle assicurazioni omnicanale.