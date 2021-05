Nel 2021 previsti 4400 contratti di lavoro in più nell'Alto Piemonte

Sono circa 4.400 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per aprile 2021, 2510 unità in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e 1.970 unità in meno rispetto all’analogo periodo del 2019, quando l’economia non era stata ancora investita dalla pandemia Covid-19.

Oltre il 70% delle entrate programmate saranno con contratto a termine; in tutte le realtà del territorio, inoltre, si riscontra un’elevata richiesta di esperienza professionale specifica o nello stesso settore, anch’essa superiore al 70% delle entrate.

Complessivamente nel trimestre aprile-giugno 2021 i contratti stimati ammonteranno a 14.570, il 20% delle 73.580 entrate programmate a livello regionale.

Queste alcune delle indicazioni che emergono dal Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

PROVINCIA DI BIELLA

Le entrate programmate ad aprile 2021 ammontano a 940, 520 unità in più rispetto ad aprile 2020 e 130 in meno rispetto ad aprile 2019. Nel 27% dei casi le entrate saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel restante 73% si tratterà di contratti a termine.

Sotto il profilo settoriale le assunzioni si concentreranno prevalentemente nei servizi (58% dei casi); oltre la metà delle entrate, inoltre, troverà collocazione in imprese con più di 50 dipendenti.

Per quanto riguarda il profilo professionale, il 25% dei contratti sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, una quota superiore alla media nazionale (22%), mentre il 18% delle entrate interesserà personale laureato. La domanda di giovani under 30 riguarderà, invece, il 29% delle entrate provinciali.

In 36 casi su 100 le imprese biellesi prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati.

Allargando l’analisi previsionale al trimestre aprile-giugno, le entrate previste saranno complessivamente 2.960. I principali comparti in cui si concentreranno le previsioni di entrata nel trimestre di riferimento sono i servizi alle persone (590 unità), le industrie tessili e dell’abbigliamento (510), il commercio (460), le costruzioni (330) e i servizi di alloggio e ristorazione (160).

PROVINCIA DI NOVARA

Le entrate programmate ad aprile 2021 ammontano a 1.970, 1.100 unità in più rispetto ad aprile 2020 e 760 in meno rispetto ad aprile 2019. Nel 25% dei casi le entrate saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel restante 75% si tratterà di contratti a termine.

Sotto il profilo settoriale le assunzioni si concentreranno prevalentemente nel settore dei servizi (55% dei casi); oltre la metà delle entrate, inoltre, troverà collocazione in imprese con meno di 50 dipendenti.

Per quanto riguarda il profilo professionale, il 17% dei contratti sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, una quota inferiore alla media nazionale (22%), mentre il 13% delle entrate interesserà personale laureato. La domanda di giovani under 30 riguarderà, invece, il 36% delle entrate provinciali.

In 34 casi su 100 le imprese novaresi prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati.

Allargando l’analisi previsionale al trimestre aprile-giugno, le entrate previste saranno complessivamente 6.480. I principali comparti in cui si concentreranno le previsioni di entrata nel trimestre di riferimento sono il commercio (1.170 unità), le costruzioni (640), i servizi alle persone (550), le industrie metallurgiche (530) e le industrie chimico-farmaceutiche, gomma e plastica (510).

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Le entrate programmate ad aprile 2021 ammontano a 740, 410 unità in più rispetto ad aprile 2020 ma ben 900 in meno rispetto ad aprile 2019. Nel 25% dei casi le entrate saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel restante 75% si tratterà di contratti a termine.

Sotto il profilo settoriale le assunzioni si concentreranno prevalentemente nei servizi (65%); gran parte delle entrate (72%) troverà inoltre collocazione in imprese con meno di 50 dipendenti.

Per quanto riguarda il profilo professionale il 15% dei contratti sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, una quota inferiore alla media nazionale (22%), mentre il 10% delle entrate interesserà personale laureato. La domanda di giovani under 30 riguarderà, invece, il 23% delle entrate provinciali.

In 28 casi su 100 le imprese del VCO prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati.

Allargando l’analisi previsionale al trimestre aprile-giugno, le entrate previste saranno complessivamente 2.650. I principali comparti in cui si concentreranno le previsioni di entrata nel trimestre di riferimento sono i servizi di alloggio e ristorazione (510), il commercio (450), i servizi alle persone (360), le costruzioni (350) e i servizi operativi di supporto ad imprese e persone (170).

PROVINCIA DI VERCELLI

Le entrate programmate ad aprile 2021 ammontano a 750, 480 unità in più rispetto ad aprile 2020 e 180 in meno rispetto ad aprile 2019. Nel 29% dei casi le entrate saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel restante 71% si tratterà di contratti a termine.

Sotto il profilo settoriale le assunzioni si concentreranno prevalente nei servizi (54%); oltre la metà delle entrate, inoltre, troverà collocazione in imprese con meno di 50 dipendenti.

Per quanto riguarda il profilo professionale il 22% dei contratti sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota in linea con la media nazionale, mentre il 16% delle entrate interesserà personale laureato. La domanda di giovani under 30 riguarderà, invece, il 25% delle entrate provinciali.

In 34 casi su 100 le imprese vercellesi prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati.

Allargando l’analisi previsionale al trimestre aprile-giugno, le entrate previste saranno complessivamente 2.480. I principali comparti in cui si concentreranno le previsioni di entrata nel trimestre di riferimento sono il commercio (490 unità), le costruzioni (360), i servizi alle persone (320), le industrie meccaniche ed elettroniche (210) e i servizi operativi di supporto ad imprese e persone (130).