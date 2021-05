La forte ciclista ossolana Francesca Barale in trasferta in Francia. Francesca partirà mercoledì alla volta di Saint-Etienne du Valdonne in Occitania. Gareggerà sabato nella Coppa delle Nazioni Juniores Femminile.

Un palcoscenico internazionale che speriamo possa regalare soddisfazioni al ciclismo provinciale.