All’Alberghiero Rosmini la prima edizione del concorso “Cocktails & Movies”

La giuria composta da Francesco Cione, bar & beverage manager del cocktail bar milanese “Octavius”, membro AIBES (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori); Davide Maldi, regista e produttore cinematografico (suo è l’acclamato film “L’apprendistato”, girato nell’istituto alberghiero domese) ed Ernesto Alberti Violetti, maitre e storico docente della scuola, ha decretato i vincitori della prima fortunata edizione del Concorso “Cocktails & Movies”, tenutosi nell’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola il 4 maggio 2021.

Ad aggiudicarsi i trofei sono stati: Enrico Colombini della classe quarta (primo classificato), Melania Margaroli della classe seconda (seconda classificata), Francesca Colombini della classe terza (terza classificata). Quarti parimerito: Kevin Mapelli, Mario Burlone, Linda Buscaglia, Simone Ieriti (tutti della classe quarta).

Di seguito i cocktail creati e abbinati dagli allievi ai film da loro scelti: “Alta società” con “Il grande Gatsby” (2013), “Dolce sognar” con “Lilli e il Vagabondo” (1955), “Pan Am” con “Prova a prendermi” (2002), “Labyrinth” con “Shining” (1980), “Il gatto senza nome” con “Colazione da Tiffany” (1961), “Strega punch” con “Kitty Foyle” (1940), “Saké di Binks” con la serie animata giapponese “One Piece”.

L’organizzazione della gara è stata opera dei docenti di sala-bar Mario Summa e Damiano Oberoffer. A consegnare i premi, insieme alla Giuria, anche la Coordinatrice delle attività didattiche Elena Beltrami.

Pensato e organizzato per svolgersi nel marzo 2020, con l’avvento della pandemia il progetto dell’Alberghiero Rosmini di fondere in un concorso cultura e ispirazioni cinematografiche con il mondo della mixology (sulla scia dei successi dei film “L’apprendistato” di Davide Maldi e “Ordine” di Damiano Oberoffer) si era fermato fino a questo momento. Il risultato ha superato le aspettative e ha permesso ai ragazzi e ai docenti di potersi misurare con esperti esterni e situazioni operative differenti dalla quotidianità della scuola. Un modo sicuramente originale e proficuo per crescere insieme. !