Internet a casa: quali sono le tecnologie migliori per navigare?

Internet a casa può essere più complicato di quello che sembra. Difatti, se non si possiede una buona connessione, qualcuno potrebbe penare per svolgere le attività più semplici. Come se non bastasse, negli ultimi tempi il modo di usare internet è diventato sempre più importante. Difatti, anche studenti e lavoratori hanno un costante bisogno di una connessione potente, in grado di supportare video-chiamate, video-conferenze oppure streaming di contenuti. Insomma, occorre conoscere quali sono le tecnologie migliori per navigare presenti sul mercato. Prima di analizzare questo argomento, è bene aprire una parentesi. Difatti, ricorda che sulla piattaforma beactive.it puoi verificare e confrontare le migliori offerte per la fibra in casa, ottenendo sempre il servizio che soddisfa le tue esigenze. Ora che conosci quest'informazione, ecco quali sono le tipologia di fibra disponibili che puoi richiedere in casa.

Fibra ottica per internet a casa: esistono diverse tipologie?

Forse non tutti lo sanno, ma quando si parla di fibra ottica per internet esistono diverse tipologie. Conoscere la principale differenza tra queste ultime è fondamentale se si vuole migliorare la propria connessione ad internet. La più comune e presente nella maggior parte delle case degli italiani è la connessione riconosciuta con la sigla FTTC. Molte volte, questo servizio viene conosciuto anche con altri nomi, come FTTCab, FTTS o VDSL. In cosa consiste? Ebbene, si tratta di una tipologia di connessione che mescola fibra e rame. Ciò significa che i cavi in fibra ottica arrivano fino alla centralina della compagnia telefonica che si è scelta. Tuttavia, lo spazio tra la centralina e la propria abitazione viene percorso da cavi in rame che fanno arrivare internet nel proprio ambiente domestico. Questo comporta diversi problemi. A causa di tale fattore, la velocità internet diminuisce, arrivano a circa 50 megabit al secondo. Anzi, in alcuni casi, la velocità può essere anche inferiore. Una connessione del genere può essere poco soddisfacente e creare dei problemi. Ecco perché è importante puntare quando possibile sulla fibra FTTH. Questa sigla indica collegamento ad internet effettuato solo con cavi in fibra ottica. Dunque, i cavi con fibra arriveranno direttamente a casa propria collegandosi con il modem del proprio ambiente domestico. In questo modo, si potrà notare su una velocità entusiasmante, capace di toccare addirittura i 1000 megabit al secondo. Grazie a tale connessione, si potranno svolgere tutte le operazioni disponibili senza alcun problema. Infine, bisogna menzionare anche un'altra tipologia di fibra, meno comune ma comunque presente su territorio italiano. Si tratta della FWA conosciuta anche con il nome di Fibra Misto Radio. Questa tecnologia permette di trasmettere la connessione internet a numerosi utenti in zona, sfruttando un sistema simile a quello dei dati mobili LTE. Si tratta di una buona soluzione, specialmente nelle aree pubbliche, che raggiunge la velocità massima di circa 30 megabit al secondo.

Come verificare la velocità di internet a casa?

Prima di decidere se cambiare tecnologia per navigare sul web può essere utile accertarsi della propria velocità di connessione. Fare ciò è molto semplice. Occorre fare uno speedtest online. Attraverso diversi tool che puoi trovare sul web, riuscirai a verificare la velocità della tua connessione. Se possibile, ricorda di effettuare lo speedtest collegando il cavo LAN al tuo computer. Non basarti sulla connessione wifi, in quanto i valori potrebbero essere non veritieri. Solo dopo che avrai effettuato questa verifica potrai scegliere l'offerta migliore ed eventualmente cambiare la tua connessione ad internet!