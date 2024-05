Nonostante la vittoria Lipari e l'Ornavassese si separano

Deluso? Amareggiato? O abituato alle sorprese del mondo del calcio? Qual è lo stato d’animo di Gianni Lipari, fresco vincitore del campionato di Prima con una Ornavassese dei miracoli - che mai aveva era stata in Promozione - e oggi ormai ex allenatore dei neri? La decisione è stata presa poco prima dell’ultima partita, ma era nell’aria da un po’.

Un divorzio annunciato da Lipari ai giocatori prima di scendere in campo a Varzo.

‘’Ognuno ha preso le sue decisioni ed è andata così! Direi che sono un po’ sorpreso dopo un’annata positiva. Ma non sono il solo ad essere sorpreso e di questo mi spiace per i ragazzi che ringrazio’ dice Lipari che non sarà l’anno prossimo sulla panchina dell’Ornavassese. E quando parla di sorpresa si riferisce a molti giocatori che hanno espresso il loro rammarico al tecnico di Domodossola.

Il divorzio è stato repentino e bruciato ancor prima che finissero i festeggiamenti in campo e in paese. La notizia rimbalzata subito dopo sul possibile divorzio non è un fulmine a ciel sereno per Gianni Lipari.

‘’Ho capito che qualcosa non andava quando, visto come stava andando il campionato, nell’ultimo mese nessuno mi parlava di programmi per l’anno prossimo’’ afferma Lipari.

Che ha senza dubbio il merito – con l’intera rosa – di aver portato alla vittoria una squadra partita per conquistare la zona play off e poi diventata la regina del campionato.

‘’C’erano almeno sei, sette squadre più forti – ammette Lipari – ma abbiamo dimostrato che potevamo vincere. Abbiamo chiuso con la seconda miglior difesa in tutto il Piemonte e senza mai subire una espulsione in campo’’.

Intanto il destino ha deciso che il campionato vittorioso per l’Ornavassese di Lipari finisse a Varzo, sul campo divedrino dove Gianni Lipari ha guidato per anni i granata del presidente Livio Spertino. Un caso che certo non è passato inosservato.

Ora Lipari si guarda in giro per un’altra avventura. Anche per rispondere a chi, avventatamente, lo ha ‘’invitato’ a chiudere con la panchina dopo questo successo. Certo chi conosce la sua passione per il calcio sa che non sarà così…

‘’E’ vero: mai pensato di smettere!’’ ammette.