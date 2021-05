Nuovi test per le auto da rally oggi a Craveggia con la strada che collega il paese all'alpe Blitz che sarà chiusa al transito ne pomeriggio dalle 15.00 alle 18:30. Dal Comune avvisano che sarà comunque come sempre garantito il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza e ai proprietari di baite e case, per urgenze.