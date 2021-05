Unione Industriale del Vco, sezione meccanica: eletti il presidente e il delegato Piccola Industria

Sarà Fausto Milanesi, direttore dello stabilimento Lagostina S.p.A.di Omegna, a guidare la Sezione Meccanica di Unione Industriale del VCO. Franco Ottinetti, amministratore delegato di Metallurgica Italo Ottinetti S.r.l. di Baveno, ricoprirà invece il ruolo di nuovo Delegato della Sezione Meccanica presso il Comitato della Piccola Industria, comparto che raccoglie in sé la maggioranza delle aziende della provincia. Gli imprenditori del settore Metalmeccanico di Unione Industriale del VCO si sono riuniti in assemblea la scorsa settimana, in un incontro organizzato in modalità online che ha portato all’elezione di Milanesi e di Ottinetti, i quali ricopriranno le cariche loro assegnate per il prossimo quadriennio. I neoeletti della sezione Meccanica, che vantano una lunga esperienza nel sistema di Confindustria, prenderanno il posto dei loro “predecessori” Carlo Ricchetti, ex dirigente di Alessi S.p.a e Massimiliano Garino, titolare dell’impresa Mac Impianti S.r.l.

Il Presidente di Unione Industriale del VCO Michele Setaro si congratula con i neoeletti, augurando loro un buon lavoro: ‘’Fausto Milanesi e Franco Ottinetti sono dirigenti che hanno sempre dimostrato una grande professionalità e sono sicuro che sapranno dare un contributo di qualità all’interno della nostra Associazione. Milanesi è direttore di stabilimento di una delle aziende fondatrici di Unione Industriale del VCO, Lagostina S.p.a del Gruppo multinazionale francese SEB, eccellenza del territorio, che si pone sicuramente come modello e punto di riferimento per molte altre imprese. L’elezione di Milanesi rappresenta al contempo un motivo di continuità e di novità. Anche Ottinetti conosce profondamente la realtà di Unione Industriale e curerà scrupolosamente gli interessi delle aziende meccaniche all’interno del Comitato Piccola Industria. Si tratta di un ruolo importante, in quanto le aziende di piccole dimensioni sono la maggioranza, non soltanto sul nostro territorio, ma anche nel panorama industriale nazionale’’.

“Sono onorato per la fiducia che è stata riposta nella mia candidatura – ha dichiarato Fausto Milanesi – si tratta di una doppia soddisfazione per l’azienda che rappresento. Il desiderio è quello dare continuità a un impegno intrapreso da Lagostina S.p.a oltre cento anni fa, nel 1919. Riteniamo che Unione Industriale del VCO sia un’associazione fondamentale per la nostra provincia, soprattutto in un momento come l’attuale. Ci stiamo muovendo in una direzione nuova e sicuramente ricca di opportunità: la pandemia ha accelerato i processi di trasformazione e in questo momento è importante concentrarsi sulla digitalizzazione, sulla formazione e sulla condivisione tra le aziende. Si lavorerà quindi per unire questi elementi a livello locale, coinvolgendo le imprese associate’’. Per Franco Ottinetti si tratta di un ritorno: primo presidente del Comitato Piccola Industria e in passato Vicepresidente di Unione Industriale del VCO, l’imprenditore di Baveno con piacere torna a rappresentare le aziende di piccole dimensioni e in particolare quelle del settore meccanico: “In questo momento l’industria, ben rappresentata dai “piccoli”, si sta muovendo, ci sono ottime prospettive, però è necessario continuare a monitorare la situazione e adattarsi in tempi brevissimi ai nuovi scenari. Una grande difficoltà che attanaglia le imprese, non solo le meccaniche, è quella legata all’approvvigionamento di materie prime: la disponibilità è scarsa e i prezzi sono alti. Un problema sul quale sensibilizzeremo Confindustria, per il tramite del Comitato Piccola Industria a livello regionale’’.