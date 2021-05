In tanti al presidio davanti al Castelli: la Lega nel mirino

Si sono presentati in tanti, alle 15, davanti all’ospedale rispondendo all’invito alla mobilitazione del Comitato difesa Castelli 2021.

A nome del comitato, Giovanni Battista Finocchiaro, promotore insieme ai colleghi a palazzo Flaim Laura Sau e Giovanni Alba, ha avvertito: “Il documento sostiene che il Castelli sarà un ospedale d’eccellenza ma non dice nulla sul futuro di Cardiologia e Oncologia. In compenso precisa che a Domodossola ci sarà un nido da 41 posti, ciò vuol dire che maternità e ostetricia chiuderanno”.

“Voglio raccontare – è intervenuta il sindaco Silvia Marchionini – ciò che è successo il 29 aprile in Rappresentanza. Dopo una decina di minuti di analisi della redistribuzione demografica sul territorio, ci hanno informati che a Domodossola ci sarà un nuovo ospedale da 250 posti letto. Per il Castelli è previsto un 'riordino' e la riduzione a 125 posti letto. Nel pieno dell’emergenza Covid erano 160. È ora di finirla di farci passare per campanilisti, il nostro è l’ospedale di riferimento per due terzi della popolazione cui, in estate, s’aggiunge la maggior parte di turisti che arrivano nel Vco. Hanno passato questo mese raccontando che tutti gli scenari sono possibili. Ma sul documento si parla di ospedale da 250 posti a Domodossola, di nido da 41 sempre a Domodossola, si tace sulla conseguente chiusura di maternità e ostetricia, un reparto che nel 2020 ha registrano un notevole aumento delle nascite”.





Poi il tiro al bersaglio contro la Lega: “Disturba forse che a Verbania non vinca la Lega? I verbanesi hanno diritto di votare come vogliono. Invito i consiglieri comunali che in questi giorni si sono espressi a favore del documento Ires a riflettere, Dicono che tutela il Castelli? E allora perché non c’è scritta una sola parola sulla presenza di un Dea di primo livello al Castelli?”

“Non è solo un problema del Vco – è intervenuto il consigliere regionale Pd Domenico Rossi – il presidente Cirio, questa amministrazione hanno un concetto feudale della politica. Favoriscono chi, al momento, è più forte sui territori. Fanno così in tutto il Piemonte. Ma la riorganizzazione ospedaliera deve passare prima in commissione poi in consiglio, Finora non è ancora arrivata”.

Il consigliere di minoranza di Stresa Andrea Fasola Ardizzoia è intervenuto per contestare il sì al piano del suo sindaco, Marcella Severino: “Da capogruppo di minoranza aveva condiviso la presa di posizione del predecessore Bottini, salita al potere ha cambiato idea”.